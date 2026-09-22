EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının 2. tur rakipleri belli oldu

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının 2. tur rakipleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden 4 Türk takımının 2. tur rakipleri Viyana'daki kura çekimiyle belli oldu. Spor Toto, İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un maçları 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim'de oynanacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden 4 Türk takımının 2. turdaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk turda rakiplerini eleyen Spor Toto ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile organizasyona 2. turdan dahil olan Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un rakipleri, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
GRK Ohrid (Kuzey Makedonya)-Spor Toto
Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (Polonya)-İstanbul Gençlik Spor Kulübü
Nilüfer Belediyespor-Runar Sandefjord (Norveç)
Beşiktaş-HC Fivers Margareten (Avusturya)
Kupada 2. tur karşılaşmaları, 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak.