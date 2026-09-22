EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımının 2. tur rakipleri belli oldu

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden 4 Türk takımının 2. turdaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk turda rakiplerini eleyen Spor Toto ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile organizasyona 2. turdan dahil olan Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'un rakipleri, EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

GRK Ohrid (Kuzey Makedonya)-Spor Toto

Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (Polonya)-İstanbul Gençlik Spor Kulübü

Nilüfer Belediyespor-Runar Sandefjord (Norveç)

Beşiktaş-HC Fivers Margareten (Avusturya)

Kupada 2. tur karşılaşmaları, 17-18 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA