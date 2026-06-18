Haberler

Sivaslı karateciler Ankara'dan madalyalarla döndü

Sivaslı karateciler Ankara'dan madalyalarla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Sivaslı sporcular, Ankara'da düzenlenen müsabakalarda 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Sivaslı karateciler, Ankara'dan 3 bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 5. Grup 1. Etap Karate Müsabakaları, 13-14 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Sivaslı sporcular elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Aksaray, Ankara, Amasya, Çankırı, Çorum, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 15 ilin mücadele ettiği organizasyonda Sivas'ı temsil eden sporcular başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Müsabakalar sonunda Ahmet Turan Gazi Spor Kulübü sporcusu Nil Ilgın Karataş, Elit Grup Ranking kızlar 29 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bir diğer başarı ise Suşehri Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammed Yusuf Yazıcı'dan geldi. Elit Grup Ranking erkekler 29 kilo kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sivas adına kürsüye çıkan bir diğer isim ise Ahmet Turan Gazi Spor Kulübü sporcusu Beyzanur Yıldırım oldu. Elit Grup Ranking kızlar 42 kilo kategorisinde yarışan Yıldırım'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise Ankara'da düzenlenen organizasyonda üç bronz madalya elde eden Sivaslı sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu

15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi