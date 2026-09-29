Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadeleye Yönelik Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile çeşitli kurum ve bakanlık temsilcileri katıldı.

Spor Toto vasıtasıyla yürütülen yasal sistemi tanıtan Bakan Bak, "Yurt içinde ve yurt dışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme görev ve yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ait. Tabii biz yasal sistemin içerisinde bunu yürütüyoruz. Teşkilat başkanlığımız sporun başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine ulaşmasında önemli bir görev üstleniyor. Teşkilat başkanlığı tarafından düzenlenen spor bahisleri, sektörden elde edilen hasılattan bakanlığımıza aktarılan meblağ, çok küçük bir komisyon. Büyük bir kısmını vergi olarak Maliye Bakanlığı tahsil ediyor. Bakanlığımız tarafından çeşitli eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik organizasyonları ile gençlik ve spor tesisleri yapımında kullanılmak üzere ülkemizin hizmetine sunulmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına yaptığımız yatırımlar gibi öğrenci yurtları, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, yapılan pek çok organizasyon, pek çok yapının gerçekleştirilmesinde Spor Toto'dan elde edilen bu gelirler var. Bunu etkin bir şekilde yine gençlerin hizmetinde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı bahis gençlerin gelişimini olumsuz etkilemektedir"

Yasa dışı bahsin gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğinin altını çizen Bak, bu faaliyetlerin sosyal sorumluluk taşımadığını ve kamu yararı gözetmediğini söyledi.

Yasa dışı bahis oynatılan sistemlerde 18 yaş altındaki kişilere yönelik kontrol bulunmadığını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Hizmetlerin sunulmasının karşısında en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleri. Yasal sistemi biz temsil ediyoruz, takip de ediyoruz ama yasa dışı bir yapı var. Ruhsat verilmeden spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı. Yasa dışı bahis aktörleri sosyal sorumluluk taşımamakta ve kamu yararını gütmemektedir, gözetmemektedir. Yasa dışı bahiste 18 yaşın altındakilere kontrol yapılmadığından gençlerin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yasa dışı bahiste kredi kartı ve borç mukabili ile oyun oynatıldığı tespit edilmiştir. Spor Toto sisteminde bahis oynamanız için 18 yaşında olmanız gerekiyor. Bunu kimlik bilgisiyle giriyorsunuz ve hesabın bir IBAN'a uyması gerekiyor. O IBAN'ın da sizinle eşleşmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kredi kartıyla oynayamıyorsunuz. Bunların hepsi sistem içerisinde bir denetim ve gözetim altında."

Yasa dışı bahisle mücadele

Yasa dışı bahsin toplum ve devlet üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu belirten Bak, bu faaliyetlerle mücadelede İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla (BTK) koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Yasa dışı bahis sitelerinin kapatılması ve bu faaliyetlere yönelik yaptırımlar konusunda yürütülen çalışmalara değinen Bak, "Teşkilat başkanlığı sosyal sorunları tetikleyen yasa dışı bahse karşı mücadele etmekte. Tabii burada İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızla çok koordineli bir şekilde biz bunları paylaşıyoruz. Yine BTK ile bunları paylaşarak yasa dışı bahis tespit ettiğimiz sistemleri aktarıyoruz ve onların kapatılması noktasında çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte özellikle 18 yaştan küçüklere ve borç karşılığı oyun oynatılmasına yasal bahiste asla izin verilmemekte. Oynatanlara yaptırımlar uygulanmakta. Yasa dışı bahisle mücadeleler yürütülürken kamu kurumları ile ilgili paydaşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır." diye konuştu.

Bak, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yapılan yasal düzenlemelere ilişkin, "2013 yılında 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yapılan düzenlemeyle yasa dışı bahis oynatanlara verilen cezalar artırılmış, yasa dışı bahis oynayanlara idari para cezası verilmesi yönünde hüküm getirilmiş. Teşkilat Başkanlığına yasa dışı bahis siteleri hakkında 5651 sayılı Kanun kapsamında erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi verilmiş. Yasa dışı bahse ilişkin olarak 2017 yılında 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesine eklenen fıkra ile taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması gibi örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme imkanları getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen çalışmalar

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik erişim engelleme kararlarının yanı sıra yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve reklamını yapanlarla ilgili ihbarların değerlendirildiğini belirten Bak, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Teşkilat Başkanlığı tarafından yasa dışı bahis siteleri hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmekte ve yasa dışı bahis oynatanlar ile oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar, yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, yasa dışı bahis reklamı yapanlarla ilgili olarak tüm ihbarlar değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Teşkilat Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmakta ve açılan kamu davalarına müdahil olunmaktadır. 7258 sayılı Kanun doğrultusunda yasa dışı bahis şüphelilerinin internet aracılığıyla banka hesaplarında topladıkları paralara ise yetkili makamlarca el konulmaktadır. İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığıyla beraber yasa dışı bahse karşı pek çok operasyonu görüyoruz."

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin sanal ortama taşınmasıyla teknolojik yöntemlerle mücadele edilmesinin önem kazandığını dile getiren Bak, "Teknolojik gelişmelerle birlikte iştirakçilerin fiziki ortamda oyun tercihi zaman içerisinde azalmış ve bu nedenle yasa dışı bahisle sanal ortamda mücadele etmek önem arz etmektedir. Günümüz dünyasında illegal yapıların faaliyetlerini çeşitlendirmeleri ve bu faaliyetlerin önüne geçilmesinin her geçen gün daha da zorlaşması karşısında yetkili ve görevli kamu kurum, kuruluşları da mücadele yöntemleri geliştirmek durumundadır. Biz de bu noktada güncel ihtiyaçlara yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam ettik. Bununla ilgili yaptığımız sunumda yapay zekayla bu sistemle ilgili bir algoritmayı TÜBİTAK'la beraber geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siber avcılarla çalışmak gerekiyor"

Yasa dışı bahisle mücadelede yalnızca cezaların ve soruşturma imkanlarının artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Bak, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bak, yasa dışı bahis sistemlerine karşı daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yasa dışı bahis oynatanların farklı yöntemler kullanarak illegal faaliyeti devam ettirmeleri, bu mücadelede yalnızca cezaların ve soruşturma imkanlarının artırılması tek başına yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte teknolojik gelişimin takip edilerek teknik adımların da atılması gerekiyor. O sistemin içerisinde avcı gibi hareket etmemiz gerekiyor. Olay gerçekleşmeden onların sistemlerine girip çökertecek sanal, siber avcılarla çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili yasal düzenleme ve çalışmalar devam etmekte. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında pek çok farklı yöntem bu mücadelede eş güdümlü olarak devreye alınmıştır. Yasa dışı bahis oynayanlara verilecek idari para cezasının etkin ve caydırıcı bir şekilde uygulanması, bankalar ve ödeme kuruluşları nezdindeki yasa dışı bahiste kullanılan hesapların tespit edilmesi ve ilgili yaptırımların uygulanması, müsabakalardaki yasa dışı bahis reklamlarının önlenmesi için gerekli adımların atılması ve yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetlerini teknik olarak engellenmesi adına diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yürütülmektedir."

"Mücadelenin gerektirdiği her türlü önlemi almaya gayret ve kararlılıkla devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı"nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bak, "Bununla ilgili periyodik toplantılar yapılıyor. Bakanlıklar olarak biz de katılıyoruz. Her bakanlığa, her kuruma görev veriliyor. Bu görevleri herkes takip ediyor. Bu çalışmalar kurumsal bir yapıya kavuştu. Bunu MASAK koordine ediyor. Bizler onlarla beraber çalışıyoruz, bize verilen görevleri gerçekleştiriyoruz. Teşkilat Başkanlığı eylem planının bir parçası olarak yasa dışı bahsin vatandaşlarımıza ve devletimize verdiği zararın engellenmesine ve bu mücadelenin gerektirdiği her türlü önlemi almaya gayret ve kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

Yasa dışı sistemin hızlı olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, "O kadar hızlı bir teknik altyapıya sahip ki sizden daha hızlı koşuyor, sizden daha hızlı düşünüyor, sizden daha hızlı yatırım yapıyor. Çünkü geliri çok yüksek, vergisi yok. Dağıtılan paylar da yüzde 92-93'lerde. Bizim yasal sistemimizdeki yapı daha düşük oranlarda. Bunlarla ilgili uluslararası toplantılara katılıyoruz. Özellikle uluslararası bir 'Macolin Sözleşmesi' var. Ama henüz Meclis'ten geçmedi. Macolin Sözleşmesi üzerinde Dışişleri Bakanlığıyla, Meclis'le çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu noktada da süreci yönetiyor." dedi.

"İyi bir eğitim, altyapı ve mücadele metodu gerekiyor"

Spor Toto bünyesinde lisans verilen 6 sanal bayinin bulunduğunu ve bu bayilerin denetlendiğini aktaran Bak, yasa dışı bahisle mücadelede hukuki düzenlemelerin yanı sıra eğitim, altyapı ve teknolojik imkanların da önemli olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK ile yapay zeka konusunda yürüttükleri çalışmaların uygulama ve testlerinin sürdüğünü belirten Bak, "Yasa dışı bahisle mücadelede, etkin mücadele için de sadece kanunlar yeterli olmuyor. İyi bir eğitim, altyapı ve mücadele metodu gerekiyor. En az yasa dışı bahis sistemlerindeki yönetenler kadar hızlı düşünmeli, hızlı teknolojiye ve hızlı karar alma sürecine sahip bir yapı kurmalıyız. Bu tüm dünyada gerçekleşen bir sorun. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti önemli. Ama en önemli şey malumunuz ödeme sistemlerinde de gördük. Pek çok ödeme sistemini buralarda kullandılar. Dolayısıyla devletimiz bunu yakından takip ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA