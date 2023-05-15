Sivasspor Haberleri - Sivasspor Haber - Haberler

Bizi Takip Edin!
Sivasspor Haberleri
Sivasspor haber, Sivasspor son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?
Sivasspor - 11.05.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay öğrencilerle söyleşide buluştu Açıklaması
Sivasspor - 10.05.2023
Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: "Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi"
Sivasspor - 10.05.2023
Dananın kuyruğu kopuyor! Bu 3 maçı kazanırlarsa Fenerbahçe derbisinin bir önemi yok
Sivasspor - 09.05.2023
Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü
Sivasspor - 07.05.2023