Sivasspor Haberleri - Sivasspor Haber - Haberler

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Sivasspor Haberleri

Sivasspor haber, Sivasspor son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu

Sivasspor - Dün 14:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Sivasspor - Dün 14:43
Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Sivasspor - Dün 12:20
Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Sivasspor - Dün 12:19
Fenerbahçe Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Fenerbahçe Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Sivasspor - Dün 12:12
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Sivasspor - Dün 12:10
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Sivasspor - Dün 12:09
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Sivasspor - Dün 11:25
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Sivasspor - Dün 11:07
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Sivasspor - Dün 10:45
Sivasspor ligde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Sivasspor ligde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Sivasspor - Dün 09:29
Sivasspor taktik çalıştı

Sivasspor taktik çalıştı

Sivasspor - 14.05.2023
Sivasspor taktik çalıştı

Sivasspor taktik çalıştı

Sivasspor - 14.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor - 14.05.2023
SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor - 13.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor - 13.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor - 13.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor - 13.05.2023
Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor - 13.05.2023
Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Sivasspor - 13.05.2023
13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

Sivasspor - 13.05.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, hakem hatalarından dertli Açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, hakem hatalarından dertli Açıklaması

Sivasspor - 12.05.2023
PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Sivasspor - 12.05.2023
PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Sivasspor - 12.05.2023
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Sivasspor - 11.05.2023
Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi

Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi

Sivasspor - 11.05.2023
Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?

Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta FB maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı hangi gün?

Sivasspor - 11.05.2023
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor - 10.05.2023
Noktayı koydu! Deneyimli hocadan yabancı kuralına tek cümlelik yanıt

Noktayı koydu! Deneyimli hocadan yabancı kuralına tek cümlelik yanıt

Sivasspor - 10.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor - 10.05.2023
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor - 10.05.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay öğrencilerle söyleşide buluştu Açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay öğrencilerle söyleşide buluştu Açıklaması

Sivasspor - 10.05.2023
Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: 'Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi'

Ertekin müjdeyi şenlikte verdi: "Ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi"

Sivasspor - 10.05.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Sivasspor - 10.05.2023
Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, Dursun Özbek ve 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Sivasspor - 09.05.2023
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Sivasspor - 09.05.2023
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Kulüp Başkanı Sevk Edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Kulüp Başkanı Sevk Edildi

Sivasspor - 09.05.2023
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Başkan Sevk Edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 9 Başkan Sevk Edildi

Sivasspor - 09.05.2023
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan 56. yıl mesajı Açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan 56. yıl mesajı Açıklaması

Sivasspor - 09.05.2023
Sivasspor Kulübü 56 yaşında

Sivasspor Kulübü 56 yaşında

Sivasspor - 09.05.2023
Dananın kuyruğu kopuyor! Bu 3 maçı kazanırlarsa Fenerbahçe derbisinin bir önemi yok

Dananın kuyruğu kopuyor! Bu 3 maçı kazanırlarsa Fenerbahçe derbisinin bir önemi yok

Sivasspor - 09.05.2023
09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

Sivasspor - 09.05.2023
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Sivasspor - 08.05.2023
Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı

Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı

Sivasspor - 08.05.2023
Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

Sivasspor - 08.05.2023
Rıza Çalımbay: 'Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti'

Rıza Çalımbay: "Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın önüne geçti"

Sivasspor - 07.05.2023
Mustafa Er: 'Son topa kadar mücadele edeceğiz'

Mustafa Er: "Son topa kadar mücadele edeceğiz"

Sivasspor - 07.05.2023
Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü

Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü

Sivasspor - 07.05.2023
Mustafa Er: 'Son topa kadar mücadele edeceğiz'

Mustafa Er: "Son topa kadar mücadele edeceğiz"

Sivasspor - 07.05.2023
Ümraniyespor-Sivasspor maçının ardından

Ümraniyespor-Sivasspor maçının ardından

Sivasspor - 07.05.2023
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