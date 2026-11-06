12 maçta 4 puan toplayan Boluspor, Sivasspor galibiyetiyle ligde kalmayı hedefliyor

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Trendyol 1. Lig'de oynadığı 12 maçta aldığı sonuçla tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Boluspor, son sıradan kurtularak ligde kalmak istiyor.

Sezonun ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamayan Bolu ekibi, 7. haftada oynanan Orfa Yapı Pendikspor maçında 1-1'lik beraberlikle ilk puanını kazandı.

Boluspor, ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Ümraniyespor karşılaşmasının yağış nedeniyle ertelenmesi dolayısıyla bir maç eksiği bulunan Bolu ekibi, 12 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda sadece 4 puan toplayabildi.

Ligde zor dönemden geçen Boluspor'da tüm hesaplar ligde kalmak üzerine yapıldı.

Eski günlerin özlemini çekiyor

Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında bulunan Boluspor, üç kez yükseldiği Süper Lig'de farklı tarihlerde toplam 20 sezon mücadele etti.

Süper Lig'e 1992 yılında veda eden, 2. ve 3. liglerde mücadele eden Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e çıktı.

Bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig'de 20 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 6 kez play-off'tan döndü.

Geçen sezon 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucu 48 puanla ligi 15. sırada bitiren Boluspor 61 gol attı, kalesinde ise 57 gol gördü.

"Boluspor'un eski kimliğine dönmesi lazım"

Boluspor Teknik Direktörü Mustapha Yatabare, AA muhabirine, Sivasspor maçını kazanmanın kendilerini motive ettiğini belirterek, "Hocalarımız ve teknik ekiple galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor." dedi.

Boluspor'u önceden de takip ettiğini, takımın durumunu bildiğini anlatan Yatabare, "Boluspor'un eski kimliğine dönmesi lazım. Buna ihtiyacı var. Biz ve kulüpteki herkes maç kazanmak istiyor." diye konuştu.

Mustapha Yatabare, taraftarların tepkisini anladığını dile getirerek, "Kırgınlık var ama bizim de onlara ihtiyacımız var. Bu durumu beraber düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımı en iyi şekilde oynatmaya çalıştıklarını söyleyen Yatabare, şöyle devam etti:

"Sivas maçından aldığımız 3 puan gerçekten bize ilaç gibi geldi. Bundan sonrası için belirlediğimiz bir puan yok ama maksimum puanı almak istiyoruz. Zor maçlarımız var ve her maçtan puan alırız diye düşünüyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Amaç devre arasına kadar maksimum puanı toplamak."

Mustapha Yatabare, zor bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "Amacımız Boluspor'u ligde tutmak. Bu hedefle geldik. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Kolay değil, bunu biliyoruz. Gelmeden önce de bunu biliyorduk. Çalışacağız, devam edeceğiz. Bir şekilde başarmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA