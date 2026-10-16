Haberler

Ekenler Beton Sivasspor, yarın SMS Grup Sarıyer'i 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Okan Erdoğan ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Sarıyer karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Okan Erdoğan ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı.

Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine 15 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı