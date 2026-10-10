Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlığında taktik ağırlıklı antrenman yaptı

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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışmaları yaparken, idmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Pendikspor karşılaşmasında süre alan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak 10. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı