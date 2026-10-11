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Ekenler Beton Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanına pas ve taktikle hazırlandı

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Ekenler Beton Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanına pas ve taktikle hazırlandı
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışıldı; maç 13 Ekim Salı 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Bandırmaspor, 13 Ekim Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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