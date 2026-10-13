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Bandırmaspor Sivasspor CANLI İZLE: Sivasspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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Bandırmaspor Sivasspor CANLI İZLE: Sivasspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor ile Sivasspor’u karşı karşıya getirecek mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, maçın saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Sivasspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor Sivasspor canlı, şifresiz, donmadan izle! Detaylar haberimizde.

Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor ile Sivasspor, 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Saat 14.30’da başlayacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın kanalını, canlı izleme seçeneklerini ve oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Sivasspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor Sivasspor canlı, şifresiz, donmadan izle!

SİVASSPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile Sivasspor arasındaki karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz takip etmek mümkün olacak.

BANDIRMASPOR SİVASSPOR CANLI İZLE

Bandırmaspor-Sivasspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ve beIN Sports 2 yayınlarını takip edebilecek. TRT Spor üzerinden maç şifresiz olarak izlenebilecek.

BANDIRMASPOR SİVASSPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BANDIRMASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Bandırmaspor-Sivasspor maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30’da başlayacak.

SİVASSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE?

Bandırmaspor ile Sivasspor arasındaki mücadele, Balıkesir’de bulunan Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. İki takım, lig sıralamasında avantaj elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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