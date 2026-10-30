Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çavuş, takımı istenen yere taşıyacaklarını söyledi

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Bu takımı istenen yere taşıyacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor'u konuk edecek olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çağdaş Çavuş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuş, Sivas basınının emektar isimlerinden gazeteci Ersan Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Çavuş, "Sivasspor, benim için çok özel olan bir yeri var ki burada bulunduğumuz sürede geçirdiğimiz zaman içerisinde çok değerli paylaşımları olmuş bir kulüp benim için ve şehir de öyle aynı zamanda. Tabii ki sadece aslında benim memleketimin bir takımı olduğu için değil, burada gerçekten çok güzel anılar biriktirdiğim bir dönemi de yaşadım. Yaklaşık 10 yıl olmuş hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de şampiyonluğa giden teknik ekibin içerisinde de yer aldığım bir durum oluştu ve burada olmak gerçekten benim için çok keyifli ve çok özel bir yeri var. Burada hem şehrin beklentisi ve hem şehrin büyük bir markası olan Sivasspor'da olmak ve buradaki bu değerin neleri getirdiğini çok iyi biliyorum. Ümit ediyorum ki de süreç içerisinde çok güzel anılar ve çok güzel zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ekibim ve ben hazırız"

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyleyen Çavuş, "Başkanımız, yöneticilerimiz, benim teknik ekibim, personelimiz ve oyuncu grubumla beraber aynı zamanda yani bu kulübe çok büyük destekleri ve zamanla o tribünü doldurmuş taraftarlarımızla beraber hep birlik beraberlik içerisinde bu takımı istendiği yere olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız. Bakıldığında benim bundan önceki dönemde neler yaptığım veya buraya tesadüfen gelmediğimde çok net bir durumu var ki, bundan önceki çalıştığım takımlar ondan sonra 2-3 tane play-off finali oynayıp bir tane şampiyonluk gördüğüm bir nokta var. Geçen sene bir önceki sene Iğdır takımında son 16 maçta 32 puan toplayan bir takımım. Çorum takımında gösterdiğimiz bir istatistik. Bu sürecin içerisinde yaşanacak olumlu olumsuz her şey olacak ve biz de bunları en az hasarla atlatıp bu takımı istediği yere elimizden geldiği kadar keyif vererek sahanın içerisinde de aynı zamanda keyif vererek bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok net hazırız" ifadelerini kullandı.

"17 yıldır profesyonel liglere görev yapıyorum"

Son olarak yaklaşık 17 yıllık profesyonel futbol tecrübesine sahip olduğunu belirten Çavuş, "Yaklaşık 17 yıldır profesyonel liglerde görev yapıyorum. Bunun 8 yılını Süper Lig'de Mesut Hoca ile birlikte çalışarak ve kendisinin yardımcılığını yaparak geçirdim. Sonrasında ise teknik adamlık kariyerime devam ettim. Bu süreçte hedefe oynayan takımlarda görev alma fırsatı buldum. Hem istatistiksel anlamda hem de saha içindeki organizasyonlar açısından ortaya koyduğumuz çalışmalarla başarılı bir görüntü sergiledik. Beni ve teknik ekibimi bugünlere getiren en önemli etkenlerden biri de bu oldu. Sahadaki çalışkanlığımız ve enerjimiz bizi bu seviyeye taşıdı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Kendimizi hem genç hem de tecrübeli olarak tanımlayabiliriz. Çünkü 17 yıllık profesyonel futbol tecrübemizin yanı sıra akademik bir geçmişimiz de var. Bir dönem öğretim görevliliği yapmamız da bu birikime katkı sağladı. Tüm bu deneyimleri bir araya getirerek futbolun saha içine yansıyan yönünde önemli kazanımlar elde ettik. Ümit ediyorum ki bu güzel camiayla birlikte geçireceğimiz süreci çok daha başarılı ve verimli bir noktaya taşırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı