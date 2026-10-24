Ümraniyespor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek 12. haftada galibiyete uzandı

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, Sivasspor karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getirerek, tüm istediklerini sahaya yansıtabildiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, "Bu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Rakip ile alakalı yaptığımız analizleri sahada uygulayabildik. Bu güzel galibiyet için tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Ümraniye halkına armağan olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı