Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarını 10. hafta öncesi tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor deplasmanı hazırlıklarını 10. hafta öncesi tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı 10. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı; maç 13 Ekim 2026 Salı saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Sivasspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 10. hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı