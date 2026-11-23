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Uludağ İçecek'in sponsor olduğu FC Nürnberg heyeti, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret ederek muhtemel iş birliklerini görüştü. Heyet, Sivasspor maçını da tribünden takip etti.

FC Nürnberg Yönetim Kurulu Sözcüsü Niels Rossow ve beraberindeki heyet, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti. Görüşmede gelecekteki muhtemel iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Bursaspor Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Uludağ İçecek Koordinatörü Levent Kızıl ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl da hazır bulundu. Görüşmenin sonunda karşılıklı olarak forma hediye edildi.

Nürnberg heyeti, 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Bursaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı da tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı