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Sivassporlu Amilton, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi

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Sivassporlu Amilton, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi
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Ekenler Beton Sivasspor'un orta saha oyuncusu Amilton, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildi. Kulüp, başarılı geçen operasyon sonrası futbolcuya geçmiş olsun dileyerek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da sağ ayak kemiğinde kırık tespit edilen orta saha oyuncusu Amilton ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amilton'un sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Amilton'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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