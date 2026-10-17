Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sivassporlu Okan Erdoğan başarılı ameliyat sonrası sezonu kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivassporlu Okan Erdoğan başarılı ameliyat sonrası sezonu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor'un Pendikspor maçında sakatlanan Okan Erdoğan, ön çapraz bağ ve dış menisküs ameliyatı geçirdi. Kulüp, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde yapılan operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı; genç oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Sivasspor'un Pendikspor maçında sakatlanan futbolcusu Okan Erdoğan, ön çapraz bağ ve dış menisküs ameliyatı geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından genç oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuncumuz Okan Erdoğan, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi. Sponsor hastanemiz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu

Gelin ve damat tarafı birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı

20 sene sonra yenilendi! İşte masrafı karşılayanlar
Fatih Erbakan'dan 'sirkeli su' eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir

DEM Partilileri çıldırtan hareket! Fatih Erbakan gerekeni yapıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi
Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı

Mourinho'dan olay Arda tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler