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Arnavutluk'un Finlandiya ve Belarus maçları için aday kadrosunda 27 futbolcu yer aldı

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Arnavutluk'un Finlandiya ve Belarus maçları için aday kadrosunda 27 futbolcu yer aldı
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Belarus maçları için 27 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroda Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Sivasspor'dan Rey Manaj ve Çaykur Rizespor'dan Qazim Laçi gibi Türk kulüplerinde oynayan isimler yer aldı.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 12 Kasım'da Finlandiya ve 15 Kasım'da Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroda Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti, Sivasspor'dan Rey Manaj, Çorum FK'den Ylber Ramadani, Çaykur Rizespor'dan Qazim Laçi ve Kayserispor'dan Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Rolando Maran, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oynayacakları iki mücadele için üzerlerinde olumlu bir baskı olduğunu ve bu baskının ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden türden olduğunu söyledi.

Maran'ın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani

Savunma: Arlind Ajeti, Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Samuele Sina, Elseid Hysaj, Ysni Ismaili, Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji

Orta saha: Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Qazim Laçi, Taulant Seferi, Kristjan Asllani, Juljan Shehu, Luis Hasa, Feta Fetai, Klevi Qefalija, Arber Hoxha

Forvet: Rey Manaj, Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Cristian Shpendi

Kaynak: AA
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