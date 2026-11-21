Ekenler Beton Sivasspor, Bursaspor deplasmanı öncesi 15. hafta hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda taktik çalışan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Bursaspor'a konuk olacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA