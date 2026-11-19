TFF, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre Iğdır FK-Ümraniyespor maçını Ayberk Demirbaş, Bursaspor-Sivasspor maçını Yiğit Arslan yönetecek.
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor: Emrullah Baydar
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Kaan Kara
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor: Burak Demirkıran
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: Süleyman Bahadır
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: Yücel Büyük
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Yiğit Arslan
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: Birkan Altındaş