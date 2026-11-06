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Ekenler Beton Sivasspor, yarın Vanspor FK deplasmanına 3 sakat ve 2 cezalıyla gidiyor

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda 3 sakat ve 2 cezalı oyuncu bulunurken, iki takım da ligde 13 puanla mücadele ediyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Artı Değer Vanspor FK karşılaşması öncesi Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı kart cezalısı Kamil Fidan ile sarı kart cezalısı??????? Mert Çelik, Vanspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Vanspor FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı. Vanspor FK'nin 2 puanı ise cezası nedeniyle silinmişti.

Kaynak: AA
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