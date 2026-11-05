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Sivasspor, 7 Kasım'da Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda taktik organizasyonlar çalışıldı; karşılaşma 7 Kasım Cumartesi saat 13.30'da oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futblcular, taktik organizasyonlar çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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