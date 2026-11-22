Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, kendi sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi. Bursaspor'un gollerini 19. dakikada Iheanacho, 22. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kadir Beyaz
Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Zeki Yavru (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek), Baker, Soner Aydoğdu (Dk. 61 Eyüp Akcan), Boutrah (Dk. 74 Hüseyin Maldar), Lincoln (Dk. 74 Tayfun Akdoğan), Halil Akbunar (Dk. 87 Saranic), Iheanacho
Ekenler Beton Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Musah Muhammed, Mert Çelik, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 81 Salih Kavrazlı), Charisis (Dk. 84 Oğuzhan Aksoy), Kamil Fidan, Duodu (Dk. 81 Feyzi Yıldırım), Ceesay (Dk. 81 Yılmaz Cin), Burak Kapacak (Dk. 46 Ethemi)
Goller: Dk. 19 Iheanacho, Dk. 22 Soner Aydoğdu ( Bursaspor )
Sarı kartlar: Dk. 44 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Barış Gök, Dk. 89 Baker ( Bursaspor ), Dk. 45 Cihat Çelik ( Sivasspor )
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi.