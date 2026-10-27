Sivasspor’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir dönemi sona erdi.

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Konuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Göreve geldiği ilk günden itibaren kulübümüzün başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan, zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ile yollarımız ayrılmıştır. İsmet Hoca, görev süresi boyunca teknik kimliğinin yanı sıra karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve kulübümüze duyduğu aidiyetle camiamızın takdirini kazanmıştır.'' denildi.

''HERHANGİ BİR MADDİ TALEPTE BULUNMAKSIZIN...''

Açıklamanın devamında, ''Ayrılık sürecinde de örnek bir tutum sergileyen İsmet Hoca, herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın; karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde kulübümüzle vedalaşmıştır. Kulübümüze kattığı emek, gösterdiği fedakarlık ve sergilediği örnek duruş, Sivasspor ailesinin hafızasında daima özel bir yer tutacaktır. Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır. İsmet Taşdemir’e kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.