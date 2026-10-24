Dia Saba kimdir? Amedspor'u Samsun'da lider yapan İsrailli orta saha kaç yaşında?

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Samsunspor ile Amedspor arasındaki maçta 83. dakikaya 1-1 eşitlikle girildi. O dakikada Amedspor'un 91 numaralı orta sahası Dia Saba'nın attığı gol, Diyarbakır ekibine hem 2-1'lik galibiyeti hem de Süper Lig liderliğini getirdi.

Ev sahibi ilk yarıyı Logi Tómasson'un 21. dakikadaki golüyle önde kapatmıştı. Amedspor, VAR incelemesinin ardından verilen penaltıyı Gift Orban'la gole çevirip eşitliği buldu. Maçta iki kırmızı kart çıktı: Samsunspor'da Afonso Sousa 37., Amedspor'da Mbaye Diagne 61. dakikada oyun dışında kaldı. Samsunspor üst üste altıncı yenilgisini aldı.

DİA SABA AMEDSPOR'U NASIL LİDER YAPTI?

Dia Saba, Süper Lig'in 9. haftasında Samsun deplasmanında 83. dakikada attığı golle Amedspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Amedspor bu sonuçla, bir maç fazla oynamış olarak averajla zirveye çıktı.

Saba sezona da gollerle başlamıştı. Amedspor'un 16 Ağustos 2026'da Erzurumspor'u 3-0 yendiği maç, kulübün tarihindeki ilk Süper Lig maçıydı ve o gün iki gol onun ayağından geldi. Erzurumspor'a attığı gollerden biri ağustos ayının golü seçildi.

DİA SABA KİMDİR?

Dia Saba, İsrail milli takımında da forma giyen Arap kökenli bir ofansif orta saha. Adı Diaa Sabi'a ya da Seba diye de yazılıyor. 1,68 boyundaki oyuncu futbola Netanya'daki Beitar Tubruk altyapısında başladı.

Kariyerinin en verimli yıllarını Maccabi Netanya'da geçirdi. Çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra attığı 24 golle İsrail Premier Ligi'nin gol kralı oldu. A milli takımda ilk maçına Mart 2018'de çıktı.

DİA SABA KAÇ YAŞINDA?

Dia Saba 33 yaşında. 18 Kasım 1992'de doğan oyuncu, birkaç hafta sonra 34'üne girecek.

DİA SABA NERELİ?

Dia Saba, İsrail'in kuzeyinde, Aşağı Celile bölgesindeki Mecd el-Kurum'da doğdu. İsrail'in 19 ve 21 yaş altı milli takımlarında da oynadı.

DİA SABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dia Saba İsrail'de Beitar Nes Tubruk, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva ve Maccabi Netanya formalarını giydi. 2018'de Hapoel Beer Sheva'ya geri döndü.

Ocak 2019'da Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer oldu. Bir yıl sonra Dubai'nin Al-Nasr kulübüne geçti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kulüple sözleşme imzalayan ilk İsrailli futbolcu oldu. 2022-2023 sezonunu Sivasspor'da geçirdi, ardından Maccabi Haifa'ya imza attı. Haifa onu 2024'te kısa bir süre Emirates Club'a kiraladı.

DİA SABA AMEDSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Dia Saba, Ağustos 2025'in başında Amedspor'la anlaştı ve 4 Ağustos'ta Diyarbakır'a geldi. Taraftarlar onu havalimanında karşıladı. Transfer, oyuncunun uyruğu yüzünden Türkiye'de tartışma da yarattı.

Amedspor o sezon 1. Lig'deydi. Saba 24 Ağustos 2025'te Sivasspor'a üç gol attı, Amedspor maçı 4-2 kazandı. Sezonun son haftasında Iğdır FK deplasmanında 3-3 biten maçta takımını 49. dakikada 3-2 öne geçiren golü de o attı. Amedspor 74 puanla Esenler Erokspor'la eşit bitirdi, ikili averajla ikinci oldu ve kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.