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Sivasspor, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'la sezon sonuna kadar anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar??????? anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivassporumuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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