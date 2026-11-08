Ekenler Beton Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor, 14 maçta 13 puanda kaldı

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Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor.

Son galibiyetini ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybederken, 14. haftada ise dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.

Ligde çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sivas temsilcisinin 13 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA