Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekenler Beton Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor, 14 maçta 13 puanda kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada Orfa Yapı Pendikspor karşısında alan Ekenler Beton Sivasspor, ardından çıktığı 5 maçta kazanamadı. Sivas temsilcisi, ligde oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 13 puanda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor.

Son galibiyetini ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybederken, 14. haftada ise dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.

Ligde çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sivas temsilcisinin 13 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA
Yeşim Gül'ün acı günü! Dua istediği hayat arkadaşını kaybetti

Dua istemişti! Ünlü oyuncunun en acı günü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Eski Fenerbahçeli bu vuruşla tarih yazdı!
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor32

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Niğde'de köyde kanlı kavga! Tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Köyde çıkan tartışma kanlı bitti! Pompalı tüfekle ateş açtı
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

Görüntüsü olmasa kimse inanmazdı! Seyir halindeyken yıldırım gibi indi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi