Ekenler Beton Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor, 14 maçta 13 puanda kaldı

Ekenler Beton Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor, 14 maçta 13 puanda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada Orfa Yapı Pendikspor karşısında alan Ekenler Beton Sivasspor, ardından çıktığı 5 maçta kazanamadı. Sivas temsilcisi, ligde oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 13 puanda bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini 9. haftada alan Ekenler Beton Sivasspor, 5 maçtır kazanamıyor.
Son galibiyetini ligin 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek alan Sivasspor, 10. haftada deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 11. haftasında iç sahada SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada ise deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Sivasspor, 13. haftada iç sahada Boluspor'a 2-1 kaybederken, 14. haftada ise dış sahada Artı Değer Vanspor FK'ye 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.
Ligde çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sivas temsilcisinin 13 puanı bulunuyor.