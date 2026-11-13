Sivasspor, Bursaspor deplasmanı hazırlıklarına Çağdaş Çavuş yönetiminde başladı

Sivasspor, Bursaspor deplasmanı hazırlıklarına Çağdaş Çavuş yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda taktik ve pas çalışması yapıldı; mücadele 22 Kasım Pazar günü 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik organizasyonlar çalıştı.
Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, teknik ve taktik organizasyonlar ile son buldu.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA