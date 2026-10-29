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Ekenler Beton Sivasspor, Boluspor karşılaşması öncesi taktik çalıştı

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Ekenler Beton Sivasspor, Boluspor karşılaşması öncesi taktik çalıştı
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında sahasında Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ziya Erdal yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı. Karşılaşma 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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