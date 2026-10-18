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Ekenler Beton Sivasspor ligde 11 maçta 7 kez yine berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'de Ekenler Beton Sivasspor, çıktığı 11 maçta rakipleriyle 7 kez yenişemedi. Sivas temsilcisi bu periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan toplarken 15 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 7 kez yenişemeyen Ekenler Beton Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan haftalarda Turka Esenler Erokspor ile golsüz, Manisa FK ve Mardin 1969 ile 2-2, Muğlaspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi, ligde 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Kaynak: AA
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