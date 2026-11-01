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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yendi. Boluspor'un golleri 3. dakikada Mustafa Alptekin Çaylı ve 11. dakikada Muhammet Zeki Dursun'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik attı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

Ekenler Beton Sivasspor : Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Murat Paluli, Mert Çelik, Charisis, Musah Muhammed, Burak Kapacak (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Salih Kavrazlı (Dk. 46 Turan Tuzlacık), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 72 Oğuzhan Aksoy), Ethemi (Dk. 80 Ceesay), Manaj

Boluspor : Tafas, Bartu Göçmen, Furkan Metin, Cuesta, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 80 Rodriguez), Muhammed Mert (Dk. 46 Tolunay Artuç), Emin Kaçmaz (Dk. 65 Nurettin Korkmaz), Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 65 Ege Özkayımoğlu), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 80 Lopez)

Goller: Dk. 3 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 11 Muhammet Zeki Dursun ( Boluspor ), Dk. 14 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Çelik, Dk. 87 Musah Muhammed (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 44 Furkan Emin Kaçmaz, Dk. 58 Cuesta ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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