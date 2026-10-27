Bülent Uygun kimdir? Bülent Uygun Fenerbahçe için ne dedi?

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"Makama değil, şampiyonluğa talibiz." Bu sözler Bülent Uygun'a ait. Eski Fenerbahçe golcüsü, İsmail Kartal'ın 27 Ekim 2026'da görevden ayrılmasından birkaç saat sonra Tivibu Spor'da konuştu ve sarı-lacivertli takımın başına geçmek istediğini açıkça söyledi.

Uygun'un son kulübü, 2024'te ikinci kez çalıştırdığı Sivasspor'du.

BÜLENT UYGUN FENERBAHÇE İÇİN NE DEDİ?

Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne talip olduğunu Tivibu Spor'daki değerlendirmesinde açıkladı. Takımın baskıyı ve krizi yönetebilecek, cesur ve taktik bilgisi güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu işi kendisinin yanında Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in de yapabileceğini belirtti. Adı geçen bir başka aday için ise tek cümle kurdu: "Ama Montella getiremez."

Uygun aynı gün sosyal medyada da bir paylaşım yaptı ve Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istediğini yazdı. Konuşmasında antrenman bilimi üzerine bir kitap yazdığını da hatırlattı.

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun, Süper Lig'de ve Katar'da takım çalıştırmış bir Türk teknik direktör. Futbolculuğunda forvet oynadı, 1993'te Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli formayı 1996'ya kadar giydi. Türkiye A Milli Takımı'nda da 1992-1996 arasında forma giydi.

BÜLENT UYGUN KAÇ YAŞINDA?

Bülent Uygun 55 yaşında. 1 Ağustos 1971'de doğdu.

BÜLENT UYGUN NERELİ?

Bülent Uygun Sakaryalı. Adapazarı'nda doğdu; babası Rizeli, annesi Trabzonlu. Gençlik yıllarında Sakaryaspor altyapısında oynadı ve bu dönemde genç milli takıma seçildi.

BÜLENT UYGUN FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Bülent Uygun, 1993-1996 arasında üç sezon Fenerbahçe forması giydi. İlk sezonu 1993-1994'te 22 gol attı.

Fenerbahçe'nin ardından Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor formalarını giydi.

BÜLENT UYGUN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bülent Uygun teknik direktörlüğe Sivasspor'da başladı ve Sivas ekibini 2009'a kadar çalıştırdı. Sonra sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başına geçti.

2013'te Katar'a gitti, Umm Salal'ı 2016'ya kadar çalıştırdı. Türkiye'ye dönünce 2017'de Osmanlıspor'un hocası oldu, ardından yine Katar'da Al-Gharafa ve Al-Rayyan'ı çalıştırdı. 2019'da Kayserispor, 2020'de Denizlispor, 2021'de Çaykur Rizespor'un başındaydı. 2024'te ikinci kez Sivasspor'a döndü.