Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri TFF MHK tarafından açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

17 Ekim Cumartesi:

16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan

19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır

18 Ekim Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman

16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak

19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran

19 Ekim Pazartesi:

17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak

Kaynak: AA