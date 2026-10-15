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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri TFF MHK tarafından açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulunun açıklamasıyla belli oldu. 17-19 Ekim'de oynanacak maçlarda Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer'i Emre Kaan Çalışkan, Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor'u Melek Dakan yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

17 Ekim Cumartesi:

16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan

19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır

18 Ekim Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman

16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak

19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran

19 Ekim Pazartesi:

17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak

Kaynak: AA
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