Sivasspor Teknik Direktörü Çavuş, Boluspor maçı öncesi keyifli oyun hedefliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Sahanın içerisinde keyif vererek takımı bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok hazırız, oyuncu grubumda da bunu çok net görüyorum." dedi.

Çavuş, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinin takımı Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'un her zaman kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Çavuş, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sivas şehrinin ve Sivasspor'un benim hayatımda her zaman çok özel ve ayrı bir yeri var." dedi.

Çağdaş Çavuş, Sivasspor'a sadece memleketinin takımı olduğu için değil, güzel anılar biriktirdiği ve güzel bir dönem yaşadığı için geldiğini dile getirdi.

Burada güzel bir dönem yaşadığını belirten Çavuş, "Burada olmamın benim için çok keyifli ve özel bir yeri var. Şehrin büyük bir markası olan Sivasspor'dan herkesin neler beklediğini çok iyi biliyorum. Umut ediyorum ki bu süre içerisinde çok güzel anılar ve çok güzel zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu takımı istenildiği yere olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sivasspor'a gelişinin tesadüf olmadığını ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

"Bundan önce çalıştığım takımlarda 2-3 play-off finali oynayıp bir şampiyonluk gördüm. Geçen sene Iğdırspor'da son 16 maçta 32 puan topladım. Çorum takımında gösterdiğimiz bir istatistik var. Bazen de bazı şeylerin oluşmadığı bir durum olabiliyor ama ortaya koyduğumuz bir gerçek var. Bu süreci güzelce geçirip, birlik ve beraberlik içerisinde bu camiayı sizlerin, şehrin, halkın istediği noktaya elimizden geldiği kadar taşımaya çalışacağız. Tabii ki bu bir süreç, bu sürecin içerisinde yaşanacak olumlu olumsuz her şey olacak. Biz de bunları en az hasarla atlatıp, takımı istediği yere getirmeye çalışacağız. Sahanın içerisinde keyif vererek takımı bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok hazırız, oyuncu grubumda da bunu çok net görüyorum."

Çağdaş Çavuş, yaklaşık 17 yıldır futbolun içinde olduğunu dile getirerek, "8 yıl Süper Lig'de Mesut Bakkal hocayla çalıştık. Onun yardımcılığını yaptım. Sonrasında da teknik adamlık kariyerim var. Her zaman hedefe oynayan takımlarda çalıştığım bir durum oluştu. Belki de çalışkanlığımız, enerjimiz bizi buralara getirdi. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Umut ediyorum bu güzel camiayla güzel günler geçeriz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA