İsmet Taşdemir kimdir? Sivasspor'la aynı yıl içinde ikinci kez yollarını ayırdı

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Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi bu yıl ikinci kez kapandı. TFF 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, 27 Ekim 2026 akşamı teknik direktörüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübe göre Taşdemir, ayrılık sürecinde hiçbir maddi talepte bulunmadı.

Taşdemir Sivas'a ilk kez şubatta gelmişti. Haziranda sözleşmesi feshedildi, temmuzda geri çağrıldı. İkinci dönemi ise ekimin son haftasında bitti.

İSMET TAŞDEMİR SİVASSPOR'DAN AYRILDI MI?

Evet, İsmet Taşdemir'in Sivasspor'daki görevi 27 Ekim 2026'da sona erdi. Kulüp, açıklamasında Taşdemir'i "zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan" bir teknik direktör olarak andı ve kapılarının ona her zaman açık olduğunu yazdı.

Açıklamada ayrılığın gerekçesine yer verilmedi. Taşdemir son haftalarda zor bir dönemden geçiyordu. 16 Eylül'de takımın kötü gidişatının sorumluluğunu üstlenip "Hatalı benim" demiş, 21 Ekim'de de kulübün transfer tahtasını belki açamayacaklarını söylemişti.

Taşdemir, Sivasspor ile ilk olarak 10 Şubat 2026'da 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp 5 Haziran'da sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla feshetti. Yaklaşık 40 gün sonra, 15 Temmuz 2026'da taraflar yeniden anlaştı ve Taşdemir göreve döndü. İlk döneminde 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

İSMET TAŞDEMİR KİMDİR?

İsmet Taşdemir, alt liglerden takım çıkarmasıyla tanınan bir Türk teknik direktör. Bodrum FK ve Kocaelispor'u art arda iki sezon Süper Lig'e çıkardı; üst üste iki sezon takım yükselten sekizinci teknik direktör oldu.

Kariyerinin büyük kısmı 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinde geçti. Görevleri çoğu zaman uzun sürmedi: Kocaelispor'daki dönemi 139 gün sürdü, Sivasspor'dan ise bir yıl dolmadan iki kez ayrıldı.

İSMET TAŞDEMİR KAÇ YAŞINDA?

İsmet Taşdemir 1974 doğumlu ve 52 yaşında.

İSMET TAŞDEMİR HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İsmet Taşdemir teknik direktörlüğe Türk Telekom'da başladı. Sonraki yıllarda Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü, Başkent Şafak FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediye Ankaraspor, Arca Çorum FK ve Bodrum FK'yi çalıştırdı.

Kocaelispor'un başına Aralık 2024'te, ligin 18. haftasında geçti. Mayıs 2025'te şampiyonluk töreninin ardından görevi bıraktı. Kocaelispor'dan sonra Gaziantep FK'nin teknik direktörü oldu, 2026'da da Sivasspor'a geldi.

İSMET TAŞDEMİR HANGİ TAKIMLARI SÜPER LİG'E ÇIKARDI?

İsmet Taşdemir, Bodrum FK'yi 2024'te, Kocaelispor'u 2025'te Süper Lig'e çıkardı.

Bodrum FK'de üç sezon görev yaptı. 2021-2022'de 2. Lig'i üçüncü bitiren takım, play-off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yendi ve kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükseldi. Ertesi sezon dördüncülükten play-off finaline kadar gitti ama Pendikspor'a 2-1 yenildi. 2023-2024'te yine dördüncü olan Bodrum FK, play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 geçti ve ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Kocaelispor'a sezonun ortasında geldi. Yönettiği 21 lig maçında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı, takımı 72 puanla lider bitirdi. Şampiyonluk kupası 11 Mayıs 2025'te, Ankara Keçiörengücü'nün 4-1 yenildiği maçın ardından kaldırıldı.