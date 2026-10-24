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Sivasspor'un 4-0'lık yenilgisi sonrası Taşdemir hakem yönetimini eleştirdi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrası konuşan teknik direktör İsmet Taşdemir, hakem yönetimini eleştirerek herkesin kendini sorgulaması ve şapkasını önüne koyması gerektiğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor maçındaki hakem yönetimine değinerek, "Biz kendimizi sorgulayalım ama herkes de kendini sorgulamalı. Bu kadar yazık olmamalıydı. Herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Konuşulacak bir şey yok. Maçın başında oyun koptu. Hakemle alakalı çok konuşmak istemiyorum, konuşmayacağım da. Ben, bu kadar farklı bir maç yönetildiğine ilk kez şahit oluyorum. Yine de oynamaya çalıştık. Gol pozisyonları da bulduk fakat değerlendiremedik. Ne yaparsak yapalım istediğimiz oyunu sergileyemedik. Biz kendimizi sorgulayalım ama herkes de kendini sorgulamalı. Bu kadar yazık olmamalıydı. Herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor, bizlerin de, hakemlerinde" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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