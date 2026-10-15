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Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

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Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Karşılaşma 17 Ekim 2026 Cumartesi saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında sahasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Sivasspor ile Sarıyer arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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