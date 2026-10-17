Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sivasspor, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında kendi sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Sarıyer 1. dakikada Poko'nun golüyle öne geçti, Sivasspor 30. dakikada Manaj ile eşitliği sağladı.

Eraydın AYTEKİN / SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

SİVASSPOR: Arda, Feyzi, Mert, Turan (Dk.83 Duodu), Yusuf Çağlar, Oğuzhan (Dk. 63 Burak), Mohammed, Salih (Dk. 46 Cihat), Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj

SARIYER: Sehic, Üzeyir, Kaan, Caner (Dk. 46 Attamah), Eşref, Hasan Emre (Dk.87 Thiam), Poko (Dk. 68 Tunahan), Barış (Dk.87 Erdi), Doğancan (Dk. 68 Eren), Efecan, Eze

GOLLER: Dk. 30 Manaj ( Sivasspor ) - Dk. 1 Poko ( Sarıyer )

SARI KARTLAR: Yusuf Çağlar ( Sivasspor ) - Işık Kaan, Hasan Emre, Erdi ( Sarıyer )

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada sağdan gelişen Sarıyer atağında topla ceza alanına giren Barış'ın içeriye çevirdiği topu kaleci Arda çeldi. Boşta kalan topu ceza alanı içindeki Poko, sol ayağıyla yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

16'ncı dakikada Sivasspor atağında ceza alanı önünde topla buluşan Salih'in yerden şutunda top yandan auta gitti.

30'uncu dakikada sağ kanattan Ethemi hareketlendi. Ceza alanına yerden gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi, ceza alanı içinde kalan topa Ceesay dokundu. Topu önünde bulan Manaj, yerden vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

33'üncü dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı; kaleye gönderdiği top, üstten az farkla auta gitti.

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sarıyer atağında Eşref'in ceza alanına ortasında Doğan Can kafa vuruşunu yaptı, üst direkten dönen top kaleci Arda'da kaldı.

45'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Efecan ortaladı, savunmadan seken top Barış'ın önünde kaldı. Onun vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi.

64'üncü dakikada sağdan Burak ortaladı, ceza alanı içine doğru açılan topa Charisis yerden vurdu. Kaleciden dönen topu son anda savunma dışarı çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Selde kaybolan iki kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı
Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Bu akşam da sahada olmayacak, işte nedeni
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor