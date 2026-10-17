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Sivasspor ile Sarıyer Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldı

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Sivasspor ile Sarıyer Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı. Sarıyer'in golü 1. dakikada Poko'dan, Sivasspor'un golü 30. dakikada Manaj'dan geldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Ekenler Beton Sivasspor : Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy (Dk. 63 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık (Dk. 83 Duodu), Yusuf Çağlar Kefkir, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Attamah), Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 86 Thiam), Barış Alıcı (Dk. 86 Erdi Dikmen), Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas (Dk. 68 Eren Karadağ), Poko (Dk. 68 Tunahan Ergül), Efecan Karaca, Eze

Goller: Dk. 1 Poko ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 30 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Işık Kaan Arslan, Dk. 45 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 90+6 Erdi Dikmen ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 82 Yusuf Çağlar Kefkir (Ekenler Beton Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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