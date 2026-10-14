Ekenler Beton Sivasspor, 11. haftada Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı

Ekenler Beton Sivasspor, 11. haftada Sarıyer maçı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmet Taşdemir yönetiminde pas ve taktik çalışıldı; dün Bandırmaspor maçında süre alanlar yenilenme antrenmanı yaptı. Karşılaşma 17 Ekim Cumartesi 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.
Ligde dün oynanan Bandırmaspor maçında süre alan oyuncular, yenilenme antrenmanı yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA