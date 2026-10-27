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Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
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Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, ayrılık sürecinde Taşdemir'in herhangi bir maddi talepte bulunmadığını belirtti.

SİVASSPOR, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın ayrılık sürecinde herhangi bir maddi talepte bulunmadığı belirtildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sanal medya hesaplarından "Teşekkürler İsmet Taşdemir" başlığıyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göreve geldiği ilk günden itibaren kulübümüzün başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan, zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ile yollarımız ayrılmıştır. İsmet Hoca, görev süresi boyunca teknik kimliğinin yanı sıra karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve kulübümüze duyduğu aidiyetle camiamızın takdirini kazanmıştır. Ayrılık sürecinde de örnek bir tutum sergileyen İsmet Hoca, herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın; karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde kulübümüzle vedalaşmıştır. Kulübümüze kattığı emek, gösterdiği fedakarlık ve sergilediği örnek duruş, Sivasspor ailesinin hafızasında daima özel bir yer tutacaktır. Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır. İsmet Taşdemir'e kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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