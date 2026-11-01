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Sivasspor evinde Boluspor'a 2-1 yenildi, Çavuş maça hükmedemediklerini söyledi

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Sivasspor evinde Boluspor'a 2-1 yenildi, Çavuş maça hükmedemediklerini söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor sahasında Boluspor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş maça hükmedemediklerini söylerken, Boluspor teknik sorumlusu Münir Yıldırım 3 puanın kendileri için çok iyi olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör Çağdaş Çavuş, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmeyi çok istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Maç öncesi hem oyunun coşkusunu, hem de takımın enerjisini artırmaya yönelik plan yaptıklarını aktaran Çavuş, rakip alanda istedikleri baskıyı kuramadıklarını ifade etti.

Antrenmanda çalıştıklarını ve istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Çavuş, "İki tane basit gol yedik ve farklı bir reaksiyon ortaya çıktı. Sonrasında 1 gol attık ve ilk devre itibarıyla oyun biraz dengelendi." dedi.

Maçın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri yaptıklarını ve sistem değişikliğine gittiklerini aktaran Çavuş, "Üretemeyince oyunun temposu, ritmi ve gücü hiçbir şey artmadı. Oyunun genelinde maça hükmedemedik ve geri kalınca istediğimiz durumu gerçekleştiremedik. İç sahada istemediğimiz bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.

Ligde Vanspor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Çavuş, "Herkesin ayağa kalkması gereken bir durum olacak, yoksa bu durumun içerisinden çıkmak biraz zorlaşabilir. Bu takımı ayağa kaldırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım ise galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Deplasmanda zor bir maça çıktıklarını belirten Yıldırım, "Çok önemli bir maçtı ve bu galibiyeti bekliyorduk. İyi oyunumuzu sonuca yansıtamıyorduk ama bugün oyuncularımız karakterini ortaya koydu." dedi.

Maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çok iyi mücadele ettik, oyuncularımızın hepsinin alınlarından öpüyorum. Hafta boyu çok iyi çalıştık ve motive olduk. Ligde zor bir durumdaydık, 3 puanla tanışmak istiyorduk ve buna ihtiyacımız vardı. Bu açıdan bizim için çok iyi oldu. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
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