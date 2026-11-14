Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım'da Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor

Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım'da Bursaspor deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanın ardından iki takım 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, teknik ve taktik organizasyonlarla son buldu.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA