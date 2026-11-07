Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artı Değer Van Spor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 yenip 16 puana yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artı Değer Van Spor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 yenip 16 puana yükseldi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Artı Değer Van Spor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Van Spor bu sonuçla 16 puana yükselip ateş hattından uzaklaşırken Sivasspor 13 puanda kalarak düşme potasında yer aldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Artı Değer Van Spor FK, 14'üncü hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor'u da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçın 14'üncü dakikasında Kadir Seven, Van Spor'u öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan ev sahibi ekip, 59'uncu dakikada Mehmet Manış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Van Spor FK'da 81'inci dakikada sahneye çıkan Oliviera, skoru 3-0'a getirdi.

Konuk Sivasspor'un ise tek golünü 85'inci dakikada Manaj kaydetti. Van Spor FK bu sonucun ardından 16 puana yükselip ateş hattından iyice uzaklaştı. Sivasspor ise 13 puanla düşme potasında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Aracını satışa koyan kaporta ustasına büyük şok! Son anda fark edip kurtuldu

Aracını ilana koyan kaporta ustasına büyük şok! Son anda fark etti

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart13

Görüntüye tepki yağıyor!
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu

Bu kış çetin geçecek! Bir gecede çok sayıda il beyaza büründü
Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya

Bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz