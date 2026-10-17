Sivasspor, Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı; Taşdemir maçta puan aldıklarını söyledi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, zor bir maçta puan aldıklarını söyledi.

Taşdemir, 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maça çıktıklarını belirtti.

Son bir haftada 3 maça çıktıklarını ve kadrolarında eksik oyuncuların bulunması nedeniyle aynı oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini aktaran Taşdemir, "Özellikle oyuncularımızın çoğunun genç olduğunu varsaydığımızda bizim için sıkıntılı bitebilecek bir maçı 1 puanla çevirmesini bildik." dedi.

Taşdemir, çok iyi oynamadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"1 puanla ayrıldık, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede sakat arkadaşlarımız aramıza gelirse bir nebze daha rahat nefes alıp önümüzdeki haftalara daha umutlu bakabiliriz. Sarıyer'i tebrik ediyorum iyi oynadılar, hoca değişikliğinden sonra iyi reaksiyon verdiler. Kadro kalitesi de iyi bir takım, kazanabilirlerdi ama puanlar paylaşıldı. Sağlık olsun yolumuza devam ediyoruz."

Taşdemir, takımda performansı düşük olan oyuncuların bulunduğunu ve en kısa sürede bu oyuncuları takıma kazandıracaklarını dile getirdi.

Takımda özellikle genç oyuncuların ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Taşdemir, oyuncularını tebrik etti.

Kadro kalitesiyle 2 maç kazandıklarını ve 2 maçı kaybettiklerini anımsatan Taşdemir, "7 haftadır yenilmiyoruz, Pendik maçı hariç galip de gelemiyoruz. Bunların hepsinin bilincindeyiz, çok çalışıyoruz. Sakatlıklarımız çok fazla, hiç ummadığımız şeyleri yaşıyoruz. Bugünkü maç aslında eşik maçıydı, bugünü kazanabilseydik maalesef kazanamadık. Artı olan taraf yenilmedik." şeklinde konuştu.

Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy ise izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi.

Takımının başında ilk maçına çıktığını belirten Eskiköy, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Baştan sona üstün oynadığımız bir maçtı." dedi.

VAR hakemlerini eleştiren Eskiköy, "Bize anlatılan bir VAR protokolü var. Bugün iki tane iptal olan golümüz var. Birincisinde stoper oyuncumuz dümdüz çıkıyor, hiçbir güç almadan. Topu kaybediyoruz, tekrar kazanıyoruz. Nasıl iptal oluyor? İkinci 'çıktı' dediği pozisyon beraber izleyelim hangi yüzde yüz kanıtla bunu iptal ettin. Pozisyon çıkmadı zaten. Bize anlatılan VAR protokolü ile uygulama çok farklıydı." diye konuştu.

Maçta 2 puan bıraktıklarını ifade eden Eskiköy, çalışarak toparlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA