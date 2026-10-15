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Ekenler Beton Sivasspor, 17 Ekim'de Sarıyer'le oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdü

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Ekenler Beton Sivasspor, 17 Ekim'de Sarıyer'le oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdü
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışıldı; karşılaşma 17 Ekim Cumartesi saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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