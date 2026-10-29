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Sivasspor'un teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Çavuş sezon sonuna kadar oturacak

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Sivasspor'un teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Çavuş sezon sonuna kadar oturacak
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Sivasspor, İsmet Taşdemir'in ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaştı. 43 yaşındaki Çavuş, bugün takımın başında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpte İsmet Taşdemir'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışlar tamamlandı. Kulüp yönetimi, aslen Sivas'ın İmranlı ilçesinden olan ve daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak da görev yapan 43 yaşındaki teknik direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşme konusunda mutabakat sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Çağdaş Çavuş" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş'a Sivasspor'umuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Aliağa FK'da görev yapan ve kariyerinde Çorum FK ile Iğdır FK gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam bugün takımın başında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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