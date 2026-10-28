Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını Ziya Erdal yönetiminde sürdürdü

Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını Ziya Erdal yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde sürdürdü. Karşılaşma 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA