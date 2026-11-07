Artı Değer Vanspor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Artı Değer Vanspor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Vanspor'un gollerini Kadir Seven, Mehmet Manış ve Oliveira atarken Sivasspor'un tek golü Manaj'dan geldi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Dumlu, Oulare, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Mehmet Manış (Dk. 88 Medeni Bingöl), Mehmet Özcan (Dk. 84 Özkan Yiğiter), Hikmet Çiftçi, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü (Dk. 84 Khan), Yenne (Dk. 84 Alhaft), İlkan Sever (Dk. 72 Oliveira)
Ekenler Beton Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Turan Tuzlacık, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Yılmaz Cin), Charisis, Ethemi (Dk. 68 Ceesay), Oğuzhan Aksoy (Dk. 78 Duodu), Burak Kapacak (Dk. 87 Salih Kavrazlı), Manaj
Goller: Dk. 14 Kadir Seven, Dk. 59 Mehmet Manış, Dk. 81 Oliveira (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 85 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özcan, Dk. 46 Batuhan İşçiler, Dk. 74 Oulare (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 28 Turan Tuzlacık, Dk. 37 Oğuzhan Aksoy, Dk. 46 Süleyman Özdamar, Dk. 68 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor )
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Artı Değer Vanspor FK, konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.