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Sivasspor yarın Boluspor'u ağırlayacak, sakat ve cezalı oyuncuları eksik

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar sakat, Kamil Fidan ile Clinton Duodu cezalı oldukları için bu maçta forma giyemeyecekler.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Boluspor karşılaşması öncesi Amilton, Appindangoye ve Süleyman Özdamar'ın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı kart cezalıları Kamil Fidan ile Clinton Duodu da Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Boluspor ise 1 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine 1 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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