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Sivassporlu Okan Erdoğan'ın çapraz bağ ve menisküs ameliyatı başarılı geçti

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Sivassporlu Okan Erdoğan'ın çapraz bağ ve menisküs ameliyatı başarılı geçti
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Ekenler Beton Sivasspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan, Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı geçirdi. Kulüp, ameliyatın başarılı geçtiğini ve oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu yapıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Okan Erdoğan'ın ameliyatının Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Okan Erdoğan'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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