Sivassporlu Okan Erdoğan'ın çapraz bağ ve menisküs ameliyatı başarılı geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu yapıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Okan Erdoğan'ın ameliyatının Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Okan Erdoğan'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA