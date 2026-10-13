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Bandırmaspor, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı; teknik direktörler maçı değerlendirdi.

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Bandırmaspor, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı; teknik direktörler maçı değerlendirdi.
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir deplasmandan alınan 1 puanın önemini vurgularken, Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Bandırmaspor- Sivasspor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu deplasmandan alınan 1 puanın önemine dikkat çekerken, Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirtti.

İsmet Taşdemir: "Talihsiz bir golle beraberlik aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bandırmaspor'un genç ve dinamik bir takım olduğunu belirterek, karşılaşmanın kendileri açısından zorlu geçtiğini ifade etti. Rakibin oyun planına dikkat çeken Taşdemir, "Zor bir deplasmandı. Özellikle oyun planı olan, oyun planına sadık kalan, bunu iyi kurgulayan, iyi oynayan genç ve dinamik bir rakiple oynadık. Rakibimizin oyun planlarını bildik ve doğru zamanlamayla kapattık. Kendi kurguladığımız planların bazen dışına çıktık, tam anlamıyla yerine getiremedik. Açıkçası golü bulduk ama maalesef talihsiz bir golle beraberlikle ayrıldık" dedi.

Ligde alınan her puanın değerli olduğunu vurgulayan Taşdemir, takımının yoğun maç takvimine ve eksik oyuncularına rağmen sahadan puanla ayrıldığını dile getirdi. Taşdemir, "Bu ligde her zaman söylüyorum, içeride de dışarıda da puan puandır. Üç gün önce maçımızı oynadık, üç gün sonra bir maçımız daha var. Bu kadar çok eksiğimiz olmasına rağmen buradan puanımızı alıp inşallah haftaya kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Arslan: "Oyunun genelinden çok memnunum"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise karşılaşmanın genelinde takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Van deplasmanının ardından sahalarında galibiyet hedeflediklerini belirten Arslan, hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını kaydetti.

Maç boyunca oyunu kontrol etmeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Hafta içinde Van deplasmanından sonra içeride kazanmak istiyorduk. Bütün hazırlıklarımız bu yöndeydi. Oyunun geneline baktığımız zaman istediklerimizi sahaya yansıttık. Yüzde 70 topla oynama ve 20 şutumuz var. Özellikle son paslarda ve bitiricilikte biraz sıkıntılarımız var. Bunu gidermek için çalışacağız ama oyunun genel anlamından çok memnunum" diye konuştu.

Karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen takımının gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu dile getiren Arslan, galibiyet fırsatlarını da değerlendiremediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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